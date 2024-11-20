اليونان تشهد شللاً تامًا بسبب إضراب عام احتجاجًا على غلاء المعيشة وتدني الأجور

على الرغم من زيادة المعاشات التقاعدية والإصلاحات الاقتصادية، فإن كثيرًا من اليونانيين يشعرون بأن حياتهم اليومية لم تشهد تحسنًا ملموسًا، إذ لا تزال أسعار السلع الأساسية تتجاوز بوضوح زيادات الدخل، مما يدفع شرائح واسعة من المجتمع إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية ومستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.