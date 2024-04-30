الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المقابر الجماعية بغزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة.
وقال "جوتيريش": "يتعين السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول الفوري إلى مواقع المقابر الجماعية في غزة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وحذَّر من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيُشكل تصعيدًا لا يُحتمل.
ودعا أمين الأمم المتحدة إسرائيل إلى الوفاء بتعهدها بفتح نقطتَي عبور بين إسرائيل وشمال غزة؛ حتى يتسنى إدخال المساعدات إلى غزة من ميناء أسدود والأردن.
ولفت إلى أن العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة هي انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين.
وشدد على ضرورة سماح إسرائيل وتسهيل الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في جميع أنحاء غزة.