"البديوي": مجلس التعاون يعوّل على مخرجات المركز الإحصائي الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تعول بشكل كبير على مخرجات المركز الإحصائي الخليجي، وتعتمد عليه في رصد الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقطاعات عديدة بالدول الخليجية، وتسهم بشكل إيجابي في مساعدة متخذي القرارات على تحليلها ودراستها، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة حول القطاعات التي تغطيها.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في العاصمة العمانية مسقط، مشيدًا بالدور الكبير والمميز للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون في إنجاز الإحصائيات والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، مما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأوضح أن شمولية التقارير والإيضاحات والبيانات للأنشطة والمهام التي يقوم بها المركز تعدّ رافدًا مهمًا للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية، مشيدًا بدور وجهود منتسبي المركز الإحصائي في الإعداد المميز للعديد من الإحصائيات والتقارير ومتابعتهم المستمرة والدائمة في تحديث هذه الإحصائيات.