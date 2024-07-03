"البديوي": مجلس التعاون يعوّل على مخرجات المركز الإحصائي الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تعول بشكل كبير على مخرجات المركز الإحصائي الخليجي، وتعتمد عليه في رصد الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقطاعات عديدة بالدول الخليجية، وتسهم بشكل إيجابي في مساعدة متخذي القرارات على تحليلها ودراستها، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة حول القطاعات التي تغطيها.