الأمم المتحدة تُحَذر من أن الوقت ينفد أمام جهود منع المجاعة في السودان

وكانت اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، قد حذرت الشهر الماضي من أن السودان سيواجه مستقبلًا "كابوسًا" إذا لم يحدث تغيير فوري وكبير هناك؛ وذلك مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة من البلاد.