ترامب يُعيد "قيصر الحدود" توم هومان ويكلّفه بترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية و"الأمن البحري والجوي"، قال ترامب: إن هومان "سيتولى أيضا مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو جزءٌ أساسيٌّ من برنامجه.