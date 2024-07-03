اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على إطلاق أسرى بينهم سياسي بارز

وفي التفاصيل، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، إن جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن.