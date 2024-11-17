"ترامب" والشرق الأوسط.. تحديات جديدة وفرص محدودة

وتعرض الفلسطينيون للتجاهل إلى حد كبير في عهد ترامب الأول، حيث ركزت إدارته على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. ومع ذلك، فإن الحرب في غزة قد غيرت المعادلة، حيث أصبح تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكثر صعوبة.