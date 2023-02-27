10 مُسيَّرات "إيرانية" تقتل شخصَيْن وتُصيب 3 آخرين غرب أوكرانيا

وأكد المسؤول بالإدارة العسكرية في المدينة سيرغي بوبكو عدم تسجيل أي أضرار أو ضحايا في كييف بعدما أُسقطت 9 مُسيَّرات فوق العاصمة، لافتًا إلى أن القوات الروسية تحاول "استنزاف دفاعاتنا الجوية"، ومشيرًا إلى أن الهجوم تم عبر موجتَين منفصلتَين.