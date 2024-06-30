بعد أدائه الكارثي في المناظرة.. عائلة "بايدن" تحثه على البقاء بالسباق الرئاسي مهما كلف الأمر

وكان بايدن أيضًا قد طلب أفكارًا من مستشاريه حول كيفية المضي قدمًا، وكان طاقمه يناقشون ما إذا كان ينبغي عليه عقد مؤتمر صحفي أو إجراء مقابلات للدفاع عن نفسه وتغيير السرد، لكن لم يتم تحديد أي شيء بعد، وفقًا للعربية نت.