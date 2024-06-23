هل تحوله الصناديق الغامضة لهدف عسكري.. صحيفة بريطانية: "حزب الله" يخزن صواريخ في مطار "الحريري"

وقال أحد العاملين في المطار، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "هذا أمر بالغ الخطورة. الصناديق الكبيرة الغامضة التي تصل عبر رحلات مباشرة من إيران تشير إلى تدهور الوضع. عندما بدأت هذه الصناديق بالوصول إلى المطار، شعرنا بالخوف؛ لأننا كنا نعلم أن هناك شيئًا غريبًا يحدث".