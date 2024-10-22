"دم الغزيين يلاحقهم".. تقرير أمريكي يرصد حالات انتحار وصدمة بين الجنود الإسرائيليين

وتفصيلاً، أشار التقرير الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الآلاف من الجنود الإسرائيليين يعانون اضطرابات نفسية شديدة، أو أمراضًا عقلية ناجمة عن الصدمات التي تعرضوا لها أثناء الحرب، وأدت في حالات عدة إلى الانتحار، فيما لم يوضح التقرير عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا غداة عودتهم من خطوط القتال في غزة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023م.