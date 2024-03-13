"سأمنحه شهادة تقدير".. وزير إسرائيلي يطالب بمكافأة شرطي قتل طفلًا فلسطينيًا

دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم (الأربعاء)، عن شرطي قتل طفلًا فلسطينيًا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة أمس، معتبرًا أنه "يجب أن يحصل على مكافأة".