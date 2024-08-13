بسبب ضبابية الوضع.. "بلينكن" يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط

ذكر موقع إكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، وذلك قبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع .