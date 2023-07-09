قبل قمة "الناتو".. الرئيس الأمريكي يتوجّه إلى بريطانيا

توجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الأحد"، إلى بريطانيا؛ حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث، قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس بليتوانيا.