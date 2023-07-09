قبل قمة "الناتو".. الرئيس الأمريكي يتوجّه إلى بريطانيا

توجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الأحد"، إلى بريطانيا؛ حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث، قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس بليتوانيا.
ويلتقي "بايدن" الملك تشارلز الثالث، غدًا، في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويجه الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عن الرئيس الأمريكي.
ويناقش الرجلان خصوصًا القضايا البيئية؛ وفقًا للبيت الأبيض.
ويلتقي الرئيس الأمريكي بعد ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.
ويختتم "بايدن" جولته الأوروبية بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.