"أنقذتنا من ترامب عام 2020 فلا تُسلّمنا له في 2024".. سيناتور ديمقراطي يدعو "بايدن" للانسحاب من الانتخابات

وقال "دوجيت" في بيان اليوم الثلاثاء: "مع الاعتراف بإنجازات بايدن لحزبه، يبدي العديد من الأمريكيين عدم رضاهم عن خياراتهم في هذه الانتخابات. وقد استمر الرئيس بايدن في التراجع بشكل كبير خلف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات الرئيسية، وفي معظم استطلاعات الرأي كان متأخرًا عن دونالد ترامب. وكنت آمل أن توفر المناظرة بعض الزخم لتغيير ذلك، لكنها لم تفعل؛ فبدلاً من طمأنة الناخبين فشل الرئيس في الدفاع بفاعلية عن إنجازاته العديدة وفضح أكاذيب ترامب الكثيرة".