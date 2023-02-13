آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احجاجاً على تعديل النظام القضائي
خرج عشرات آلاف الإسرائيليين مرة أخرى، اليوم (الاثنين) إلى الشارع للتظاهر أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي، الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة السياسيين أعضاء البرلمان على المحكمة العليا.
وتتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي؛ إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبًا في المجلس المكون من 120 مقعدًا، كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابًا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
وواجه مشروع القانون إدانة واسعة وكانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له، ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.