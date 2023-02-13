آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احجاجاً على تعديل النظام القضائي

وتتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي؛ إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبًا في المجلس المكون من 120 مقعدًا، كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة، وفقاً لـ"فرانس برس".