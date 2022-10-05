"تراس" تعِد بإخراج بريطانيا من "العاصفة"

وقالت "تراس" التي قاطع كلمتها لوقت وجيز ناشطتان من منظمة غرينبيس غير الحكومية بالقاعة: "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قُدُمًا لكي نخرج من العاصفة".