"تراس" تعِد بإخراج بريطانيا من "العاصفة"

تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بإخراج بلادها من "العاصفة"، وذلك في كلمتها خلال أشغال اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي عرف انقسامات داخلية.
وكانت "تراس" أعلنت الاثنين التراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد انتقادات حادة واجهتها، في وقت يعاني المواطنون البريطانيون العاديون من أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وقطعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء وعدًا بإخراج المملكة المتحدة من "العاصفة"، خلال آخر يوم من مؤتمر حزب المحافظين الذي عرف انقسامات داخلية وانتقادات لسياستها.
وقالت "تراس" التي قاطع كلمتها لوقت وجيز ناشطتان من منظمة غرينبيس غير الحكومية بالقاعة: "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قُدُمًا لكي نخرج من العاصفة".