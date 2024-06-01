فرصة لاتخاذ قرار إنهائها.. ما رود فعل الإسرائيليين على خطة "بايدن" بشأن حرب غزة؟

أثارت خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، جدلاً شديداً في أوساط الإسرائيليين بين مؤيد ومعارض، وضم تيار المؤيدين وهو التيار الأوسع، المعارضة الإسرائيلية، التي حثت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قبولها، كما ضم المتظاهرين المطالبين بعودة المحتجزين في غزة، وخبراء رأي، فيما اقتصر معسكر الرفض على الأحزاب اليمنية المتطرفة المشاركة في الحكومة، و"نتنياهو"، رغم أن "بايدن"، كرر أكثر من مرة أمس في خطابه أن الخطة المقترحة هي مقترح مقدم من إسرائيل.