جرائم الإبادة الجماعية.. دولة جديدة تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي، تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق "روسيا اليوم".