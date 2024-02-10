السنغال.. الرئيس يدافع عن قرار تأجيل الانتخابات مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد

وفي أول مقابلة له منذ الإعلان عن التأجيل نفى سال المزاعم بأن القرار غير دستوري وأنه خلق أزمة دستورية، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.