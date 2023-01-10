الكشف عن 10 وثائق سرية بمكتب "بايدن" تتعلق بإيران وأوكرانيا وبريطانيا

كشفت مصادر مطلعة أمريكية أن من بين العناصر التي تم اكتشافها في وثائق جو بايدن في مكتب خاص الخريف الماضي، عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، 10 وثائق سرية، بما في ذلك مذكرات المخابرات الأمريكية، ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وفقًا لمصدر مطلع أبلغ "CNN".