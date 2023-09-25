"الصحة العالمية": رصد زيادة في ضحايا وإصابات حمى الضنك بالسودان

ولفت إلى أنهم يواجهون صعوبة حقيقية في تنفيذ برامجهم الصحية في السودان، حيث باتت المنظمة تواجه نقصاً حقيقياً في الدعم المالي المقدم من الدول المانحة، التي أصبحت هي الأخرى تعاني من الإرهاق المادي.