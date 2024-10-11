مع تصعيد العدوان.. "الصحة العالمية" تدعو لحماية المرافق الصحية في غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن بالغ القلق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين في غزة، مع تصاعد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء الحالية التي تشمل مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي في شمال غزة.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والرعاية الصحية، بما في ذلك كل من المرضى والعاملين الصحيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف.
وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن: إن وزارة الصحة طلبت من منظمة الصحة العالمية دعم إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة في هذه المستشفيات، والمنظمة خططت على الفور للقيام بهذه المهام.