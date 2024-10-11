مع تصعيد العدوان.. "الصحة العالمية" تدعو لحماية المرافق الصحية في غزة

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن: إن وزارة الصحة طلبت من منظمة الصحة العالمية دعم إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة في هذه المستشفيات، والمنظمة خططت على الفور للقيام بهذه المهام.