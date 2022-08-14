حادث دهس بالولايات المتحدة يخلف قتيلاً و17 جريحاً

تسبّب حادث دهس لحشدٍ من المواطنين في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، مساء السبت، في وفاة شخصٍ وإصابة 17 آخرين.
واحتجزت الشرطة، وفق بيان لها، رجلاً يشتبه في تنفيذه الدهس، بانتظار توجيه اتهامات جنائية إليه، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضاً في قتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في اليوم نفسه.
وأوضحت وسائل إعلام، وفق أسوشيتد برس، أن الحادث وقع قرب تجمُّع لأشخاصٍ يجمعون تبرعات للمتضررين في حريقٍ أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.
ولم تتضح على الفور مُلابسات حادث الدهس، وما إذا كانت له صلة بحريق نيسكوبيك، أو حملة جمع التبرعات.