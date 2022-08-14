حادث دهس بالولايات المتحدة يخلف قتيلاً و17 جريحاً

واحتجزت الشرطة، وفق بيان لها، رجلاً يشتبه في تنفيذه الدهس، بانتظار توجيه اتهامات جنائية إليه، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضاً في قتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في اليوم نفسه.