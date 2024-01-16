الزعيم الكوري الشمالي يهدد بشن حرب على الجارة الجنوبية

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (الثلاثاء)، بأن أي انتهاك من جانب كوريا الجنوبية ولو حتى لملمتر واحد من أراضي بلاده سيُشعل حربًا بين الجانبين، في تحذير يأتي إثر حلّ بيونغ يانغ الوكالات الحكومية المكلّفة بملف إعادة التوحيد بين البلدين.