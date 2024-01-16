الزعيم الكوري الشمالي يهدد بشن حرب على الجارة الجنوبية

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (الثلاثاء)، بأن أي انتهاك من جانب كوريا الجنوبية ولو حتى لملمتر واحد من أراضي بلاده سيُشعل حربًا بين الجانبين، في تحذير يأتي إثر حلّ بيونغ يانغ الوكالات الحكومية المكلّفة بملف إعادة التوحيد بين البلدين.
وقال "كيم": "إذا انتهكت جمهورية كوريا ولو حتى ملم واحد من أراضينا أو مجالنا الجوي أو البحري، فسيُعتبر ذلك استفزازًا للحرب"، لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأوضح أنّ "بلاده لا تعترف بخط الحدّ الشمالي"، الذي يمثّل عمليًا الحدود البحرية بين البلدين.
وأتى تحذير "كيم" بُعيد إعلان الوكالة أن البرلمان الكوري الشمالي حلّ رسميًا الوكالات الحكومية المكلّفة بمسائل تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الجنوب.
ونصّ قرار البرلمان على أن "إعادة توحيد كوريا لا يمكن تحقيقها أبدًا مع جمهورية كوريا".