أمريكا تقدم 11 مليون دولار من المساعدات الإضافية استجابة لفيضانات ليبيا

وأوضح بايدن في بيان أن هذه المساعدة ستقدّمها واشنطن للمنظمات المحلية والدولية؛ استجابة لاحتياجاتها الإنسانية العاجلة؛ مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لها؛ ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.