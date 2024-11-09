أمريكا تتهم إيران بمحاولة اغتيال "ترامب".. وطهران تنفي

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الناشطة ألينجاد لمحاولات الاغتيال. ففي عام 2022، وجّهت السلطات الأمريكية اتهامات لمسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وعدة رجال آخرين مرتبطين بالحكومة الإيرانية، للتخطيط لاغتيال ألينجاد. وفي تلك القضية، تم اعتقال رجل خارج منزلها وهو يحمل بندقية هجومية من طراز AK-47، وفي عام 2021 تم توجيه اتهامات لأربعة إيرانيين بالتآمر لاختطاف ألينجاد ونقلها إلى إيران.