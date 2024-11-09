أمريكا تتهم إيران بمحاولة اغتيال "ترامب".. وطهران تنفي

زعمت السلطات الأمريكية أن عملاء إيرانيين خططوا لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ وذلك وفقًا للائحة اتهام تم الكشف عنها مؤخرًا؛ حيث أفاد المدعون الفيدراليون في مانهاتن، بأن مؤامرة الاغتيال المزعومة كانت بتكليف من الحرس الثوري الإيراني، وأن أحد العملاء الإيرانيين أمر بالتركيز على مراقبة ترامب واغتياله.
ووفقًا للائحة الاتهام؛ فإن أحد العملاء أخبر مسؤولًا في الحرس الثوري بأن تنفيذ الخطة سيكلف مبلغًا كبيرًا من المال، لكن المسؤول رد قائلًا: "لقد أنفقنا بالفعل الكثير من المال، وليس المال مشكلة".
تأتي هذه المزاعم في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا متزايدًا. حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بتصعيد خططها للعنف داخل الولايات المتحدة؛ بما في ذلك استهداف الرئيس المنتخب ترامب، الذي يعتبره الإيرانيون عدوًّا لهم.
وخلال فترة رئاسته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض أكثر من 1500 عقوبة عليها؛ بما في ذلك العقوبات على مبيعات النفط والبنوك؛ مما أضعف الاقتصاد الإيراني. كما أمر ترامب باغتيال قائد عسكري إيراني، وهو اللواء قاسم سليماني، الذي كان مصنفًا كإرهابي.
ونفت إيران هذه المزاعم؛ حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بغائي، الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وكشفت لائحة الاتهام أيضًا عن مؤامرة أخرى مزعومة لاغتيال الناشطة الحقوقية الإيرانية الأمريكية، ماسيح ألينجاد، وهي ناشطة معروفة بنقدها لقمع المرأة في إيران.
ووفقًا للائحة الاتهام؛ فإن الرجل المتهم بالتخطيط لاغتيال ترامب وألينجاد هو فرهاد شاكري، وهو مواطن أفغاني هاجَرَ إلى الولايات المتحدة في صغره. قضى "شاكري" 14 عامًا في سجون ولاية نيويورك بعد إدانته بالسرقة، وتم ترحيله في عام 2008 بعد انتهاء فترة سجنه.
ويواجه "شاكري"، الذي يُعتقد أنه يقيم حاليًا في إيران، تهمًا بالتواطؤ لارتكاب جريمة قتلٍ مأجور، والتآمر لارتكاب جريمة قتل مأجور، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
واعتُقِل رجلان آخران متهمان بالمشاركة في المؤامرة، وهما كارلزل ريفرا وجوناثان لوداهولت، وهما الآن رهن الاحتجاز في نيويورك، وقد أدانت الناشطة ألينجاد هذه المحاولات المتكررة لاغتيالها، قائلة: "يبدو أن نشاطي يؤذيهم كثيرًا لدرجة أنهم حاولوا التخلص مني للمرة الثالثة. إنها محاولة لقتل مواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية".
وحذّر المدعي العام الأمريكي، داميان ويليامز، من أن هذه الاتهامات هي رسالة أخرى لأولئك الذين يواصلون جهودهم؛ مؤكدًا أن السلطات الأمريكية لن تتوقف عن ملاحقة الأشرار أينما كانوا.
ومن الصعب التأكد من صحة هذه المزاعم، خاصة مع نفي إيران لها؛ لكنها بالتأكيد تُسَلط الضوء على التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وتثير التساؤلات حول مدى جدية هذه المؤامرات المزعومة.
وهل ستؤثر هذه المزاعم على العلاقات الأمريكية الإيرانية؟ وهل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد أم أنها مجرد محاولة لتخويف الطرف الآخر؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح نفسها في ظل هذه الاتهامات الخطيرة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الناشطة ألينجاد لمحاولات الاغتيال. ففي عام 2022، وجّهت السلطات الأمريكية اتهامات لمسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وعدة رجال آخرين مرتبطين بالحكومة الإيرانية، للتخطيط لاغتيال ألينجاد. وفي تلك القضية، تم اعتقال رجل خارج منزلها وهو يحمل بندقية هجومية من طراز AK-47، وفي عام 2021 تم توجيه اتهامات لأربعة إيرانيين بالتآمر لاختطاف ألينجاد ونقلها إلى إيران.
وأثارت هذه المزاعم ردود فعل متباينة؛ حيث أعرب البعض عن قلقهم إزاء سلامة الرئيس المنتخب ترامب والناشطة ألينجاد؛ في حين شكك آخرون في صحة هذه الاتهامات؛ معتبرين أنها قد تكون مجرد محاولة لتشويه صورة إيران أو لتعزيز أجندة سياسية معينة.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، وأن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الأيام والأسابيع القادمة.
وتسلط هذه القضية الضوء على التوترات السياسية والأمنية بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى مدى تعقيد العلاقات بين البلدين. فمن جهة هناك اتهامات خطيرة بمؤامرات الاغتيال، ومن جهة أخرى، هناك نفي إيراني وتساؤلات حول صحة هذه المزاعم.
ويبقى السؤال: هل ستؤدي هذه الاتهامات إلى مزيد من التصعيد في العلاقات بين البلدين، أم أنها ستدفع نحو مزيد من الحوار والتفاوض؟ فقط الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد.