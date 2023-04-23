الجيش و"الدعم السريع" يضمنان أمنيًّا.. فرنسا تبدأ إجلاءَ مواطنيها من السودان

وقال مصدر دبلوماسي: إن كلًّا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "قدمت ضمانات أمنية" تسمح بإجراء هذه العملية، لافتًا إلى أن نحو 250 مواطنًا فرنسيًّا يقيمون في السودان؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".