البنتاغون: الهجوم على قواتنا في الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقي

بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أعلن البنتاغون الاثنين ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة إلى أكثر من 40.
وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الهجوم يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، مضيفة: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية".
وأردفت المتحدثة أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً، موضحة: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا"، وفقاً للعربية نت.
ومن جانبه كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقيه إحاطة من أعضاء الفريق الأمني حول الهجوم في الأردن، وقال على حسابه في منصة "إكس": "سنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا في الوقت والطريقة التي نختارها".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده سترد بحزم على أي استهداف على قواتها في المنطقة، وقال خلال مؤتمر صحافي: "نحذر كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة".