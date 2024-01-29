البنتاغون: الهجوم على قواتنا في الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقي

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده سترد بحزم على أي استهداف على قواتها في المنطقة، وقال خلال مؤتمر صحافي: "نحذر كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة".