قتلى وجرحى بانفجار غاز في مبنى سكني بشرق روسيا

وأشارت السلطات إلى أن المبنى المكون من خمسة طوابق تَعرض لانهيار جزئي، وأن عملية البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض لا تزال مستمرة في الموقع، ويشارك فيها نحو 200 من رجال الطوارئ و60 قطعة من الآليات.