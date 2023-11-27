بوريل: رصد إسرائيل أموالاً جديدة لبناء مزيدٍ من المستعمرات لن يجعلها أكثر أماناً

وأضاف بوريل، في منشور على منصحة "إكس"، أن هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أماناً، مشدداً على أن المستعمرات هي خرق خطير للقانون الدولي الإنساني.