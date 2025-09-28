"دمار هائل وخسائر بشرية".. هجوم روسي واسع النطاق يضرب العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى

تداعيات إقليمية

ولم تقتصر الضربات على كييف، بل امتدت إلى مناطق في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك مدينة زابوريجيا، حيث أصيب 16 شخصًا على الأقل، واشتعلت النيران في مبانٍ متضررة بشدة، وأفادت خدمات الطوارئ بمقتل أربعة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ 12 عامًا، وهي حصيلة لم تُؤكد رسميًا بعد، وفقًا لتيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، وبلغ عدد الجرحى 67 شخصًا في أنحاء البلاد، مما يعكس حجم الهجوم وتداعياته الإنسانية.