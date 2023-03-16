روسيا: الجيش سيتعامل مع حطام المُسيّرة الأمريكية في حالة الضرورة الأمنية

وقال "بيسكوف": "من صلاحيات الجيش، وإذا كان يعتقد أنه من الضروري لمصالحنا وأمننا القيام بذلك في البحر الأسود، فإنه سيفعل ذلك، لكني لا أعرف خطط الجيش بهذا الصدد، إلا أن هذا من صلاحياته، والسؤال يوجه له".