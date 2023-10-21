دخول الإمدادات الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة

وقالت: إن المستشفيات داخل غزة وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار بسبب استنفاد الأدوية والإمدادات الطبية. وهذه الإمدادات التي دخلت غزة تُشكّل شريان حياة للمصابين بجروح خطيرة، وأولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة، وغيرها من الأمراض، الذين عانوا على مدى أسبوعين من النقص الحاد في الأدوية، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية.. داعية في الوقت نفسه إلى حماية قوافل المساعدات والفرق الإنسانية في غزة أثناء عملها.