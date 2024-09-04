"السيسي" في زيارته الأولى لتركيا: تجمع بين دولتينا علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سعادته بزيارته الأولى للجمهورية التركية، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال "السيسي" عقب وصوله ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة رسمية له، منذ توليه الرئاسة، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.
وأضاف: لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا؛ استنادًا لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين.
ومن المقرر وفق صحيفة "الأهرام" المصرية، أن يجري الرئيس "السيسي" ونظيره التركي جلسة مباحثات ثنائية تتبعها جلسة موسعة بين وفدي البلدين.
كما يعقد خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة رئيسَي البلدين، والذي أعيد تشكيله وفقًا للإعلان المشترك الموقّع خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير 2024.
وسيتم خلال اجتماع المجلس مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية-المصرية، ومناقشة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
كما سيجرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسيتم توقيع اتفاقيات ومذكرات متعددة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.