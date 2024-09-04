"السيسي" في زيارته الأولى لتركيا: تجمع بين دولتينا علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور

وقال "السيسي" عقب وصوله ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة رسمية له، منذ توليه الرئاسة، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.