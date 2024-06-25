"إذا فاز بالرئاسة".. "ترامب" يتسلم خطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وقال: "نحن نخبر الأوكرانيين، عليكم أن تأتوا إلى الطاولة، وإذا لم تأتوا إلى الطاولة، فإن الدعم من الولايات المتحدة سيجف. ونقول لبوتين، عليه أن يأتي إلى الطاولة وإذا لم يأت إلى الطاولة، فسنعطي الأوكرانيين كل ما يحتاجونه لقتلهم في الميدان'".