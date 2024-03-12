إسرائيل تُغِير على منطقة البقاع اللبنانية

أفادت مصادر في لبنان بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منطقة البقاع اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، اليوم (الثلاثاء)، وأصابت منشأة تابعة لـ"حزب الله" وقتلت واحدًا على الأقل من أعضاء الحزب.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت مركزين للقيادة العسكرية لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك ردًا على إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويمثل هذا العنف تصعيدًا للصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، الذي يأتي بالتزامن مع حرب غزة، ويثير مخاوف من نشوب صراع شامل بين الخصمين المدججين بالسلاح.