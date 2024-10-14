صواريخ لبنان تجبر الطائرات الإسرائيلية على التحليق فوق البحر الميت وتأجيل هبوطها

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن محاولات جرت لاعتراض هذه الصواريخ وفقًا لليوم السابع.