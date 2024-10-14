صواريخ لبنان تجبر الطائرات الإسرائيلية على التحليق فوق البحر الميت وتأجيل هبوطها

أفادت تقارير صحفية بأن طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية كانت تستعد للهبوط في مطار بن غوريون، لكنها اضطرت لمواصلة التحليق فوق البحر الميت نتيجة لإطلاق صواريخ من لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن محاولات جرت لاعتراض هذه الصواريخ وفقًا لليوم السابع.
وأصدر الجيش بياناً دعا فيه الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، مشيراً إلى رصد ثلاث عمليات إطلاق صواريخ عبرت الأجواء من لبنان.