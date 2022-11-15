حرب هجينة.. "لافروف" من "G20": "بوتين" يدعم التفاوض وأوكرانيا غير واقعية!

وفيما يتعلق بحل الأزمة الأوكرانية، أوضح لافروف قائلاً: "عبّرنا دائمًا عن رغبتنا في التوصل إلى حل سلمي، وقد عبّر الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا عن دعمه للمفاوضات. شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية".