"دير لايين" تصل إلى كييف وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

ويضمّ الوفد الأوروبي الذي يزور كييف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونحو 15 مفوضًا أوروبيًا سيلتقون أعضاء الحكومة الأوكرانية. واعتبرت المفوضية الأوروبية هذه الزيارة "رمزًا قويًا" على دعم التكتّل لأوكرانيا "في مواجهة العدوان غير المبرر" من روسيا.