"النهج الحكيم".. الحزب الديمقراطي يمضي في ترشيح "بايدن" افتراضيًّا لسباق الرئاسة

وفي رسالة اليوم ألمح الرؤساء المشاركون بلجنة القواعد إلى تقارير عن آمال حلفاء "بايدن" في تسريع النداء الافتراضي، وكتبوا: "بغض النظر عما قد يتم الإبلاغ عنه، هدفنا ليس الإسراع".

وعندما يستأنف الرئيس جو بايدن رحلته التي تستمر ثلاثة أيام إلى لاس فيغاس اليوم سيتحدث مع أكبر منظمة للحقوق المدنية والدعوة اللاتينية في البلاد، وسيكشف عن خطوات جديدة بشأن الهجرة، وتوسيع الوصول إلى الفرص التعليمية.