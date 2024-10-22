غارات إسرائيلية تستهدف برج البراجنة وحي الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية

وأشار تقرير للجنة الطوارئ الحكومية يوم الثلاثاء حول الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إلى أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية "125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي إلى الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10775 اعتداءً".