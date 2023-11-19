لتعزيز الاستثمار الخاص بالقارة سريعة النمو.. قمة إفريقية مع مجموعة العشرين بألمانيا

وسيعقد شولتس، الذي زار إفريقيا عدة مرات منذ توليه منصبه في أواخر عام 2021، وفق سكاي نيوز عربية، محادثات ثنائية مع عدد من زعماء الدول الإفريقية، الأحد، قبل أن يستضيف قمة استثمار ألمانية - إفريقية في فندق ماريوت ببرلين صباح يوم الإثنين.