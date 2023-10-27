6 جرحى جرّاء سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية.. هل هو خطأ إسرائيلي ثانٍ؟

وقال شهودٌ لوكالة فرانس برس، إن الصاروخ أصاب مبنى ملحقاً بمستشفى في هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر، والواقعة في الطرف الشرقي من سيناء، حيث يوجد معبرٌ حدودي إلى إسرائيل.