"أوتشا": استمرار القصف على غزة واستشهاد أكثر من 65 ألفاً منذ بدء العدوان

وأُجبرت أربعة مستشفيات في شمال القطاع على الإغلاق منذ بداية الشهر، ليصبح عدد المستشفيات العاملة في غزة 14 مستشفى فقط، منها ثمانية في مدينة غزة، وثلاثة في دير البلح، وثلاثة في خان يونس، ولا يعمل أي منها بكامل طاقته التشغيلية.