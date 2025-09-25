"أوتشا": استمرار القصف على غزة واستشهاد أكثر من 65 ألفاً منذ بدء العدوان

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي كانت مكثفة بشكل خاص، واستهدفت خيام النازحين والمباني السكنية والبنية التحتية العامة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 65,502 شهيد، إضافة إلى 167,367 مصابًا.
وأوضح "أوتشا" أن العمليات البرية، والقصف، وأوامر التهجير، لا تزال تدفع بمزيد من موجات النزوح من مدينة غزة، وسط انقطاع كبير في قنوات الاتصال بمحافظة شمال غزة، مما يعيق جهود التحقق من المعلومات وتقييم أوضاع المدنيين.
وأضاف أن القصف المستمر، وأوامر التهجير، ومحدودية الإمدادات الأساسية، تهدد استمرار تشغيل الخدمات المنقذة للحياة في المدينة، مثل سيارات الإسعاف، والمرافق الصحية، وخدمات التغذية، والمطابخ المجتمعية.
كما أفادت شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم الاثنين مبنى الشوا في مدينة غزة، والذي كان يضم مرافق إنسانية رئيسة.
وأُجبرت أربعة مستشفيات في شمال القطاع على الإغلاق منذ بداية الشهر، ليصبح عدد المستشفيات العاملة في غزة 14 مستشفى فقط، منها ثمانية في مدينة غزة، وثلاثة في دير البلح، وثلاثة في خان يونس، ولا يعمل أي منها بكامل طاقته التشغيلية.