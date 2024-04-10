في أول أيام عيد الفطر.. مقتل 3 من أبناء "هنية" وعدد من أحفاده بضربة جوية على قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس اليوم الأربعاء أن ثلاثة من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب ما ذكرته "العربية" فقد أوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن حازم وأمير ومحمد هنية أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة قتلوا و3 من ذويهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وقال هنية إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.
واستهدفت عمليات قصف إسرائيلية جديدة الأربعاء في أول أيام عيد الفطر قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل حملتها العنيفة على حركة حماس الفلسطينية رغم الضغوط الدولية فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى هدنة، من دون جدوى.
وطالت ضربات حصدت أرواحًا شمال قطاع غزة ووسطه ولا سيما مخيم النصيرات للاجئين خلال الليل على ما أفاد شهود.