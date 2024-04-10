في أول أيام عيد الفطر.. مقتل 3 من أبناء "هنية" وعدد من أحفاده بضربة جوية على قطاع غزة

واستهدفت عمليات قصف إسرائيلية جديدة الأربعاء في أول أيام عيد الفطر قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل حملتها العنيفة على حركة حماس الفلسطينية رغم الضغوط الدولية فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى هدنة، من دون جدوى.