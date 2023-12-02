رئيس الوزراء العراقي يحذّر أمريكا من أي اعتداء على أراضي بلاده

حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، واشنطن، من أيّ اعتداء على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي، اليوم "السبت"، مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، وذلك بعد استئناف القتال في غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد.