رئيس الوزراء العراقي يحذّر أمريكا من أي اعتداء على أراضي بلاده

حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، واشنطن، من أيّ اعتداء على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي، اليوم "السبت"، مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، وذلك بعد استئناف القتال في غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد.
وشدّد "السوداني" في بيان، على موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرّض له الأراضي العراقية.
وجدّد رئيسُ الوزراء العراقي التزامَ الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق.
وقصفت الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي، مرتين، مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران؛ ردًّا على هجمات شنّتها تلك المجموعات على القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وفي سوريا المجاورة.