ألمانيا تعتقل 7 أشخاص شكّلوا تنظيمًا إرهابيًا على غرار "داعش"

وأوضح ممثلو الادعاء الألماني أن الشرطة قبضت على مواطنين من تركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، وأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ فترة طويلة، ودخلوا البلاد من أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في 2022، وفقًا لـ"رويترز".