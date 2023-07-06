ألمانيا تعتقل 7 أشخاص شكّلوا تنظيمًا إرهابيًا على غرار "داعش"

قبضت الشرطة الألمانية على سبعة أشخاص، اليوم (الخميس)؛ للاشتباه بتشكيلهم جماعة إرهابية؛ بهدف تنفيذ هجمات كبيرة على غرار تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح ممثلو الادعاء الألماني أن الشرطة قبضت على مواطنين من تركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، وأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ فترة طويلة، ودخلوا البلاد من أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في 2022، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف ممثلو الادعاء في بيان أنهم شكّلوا تنظيمًا إرهابيًا في يونيو 2022، وكانوا يفكرون في أهداف داخل ألمانيا، ويحاولون الحصول على أسلحة، لكن لم تكن لديهم خطط معينة لشن هجوم عندما قُبض عليهم.
وبينوا أنه باستثناء مواطن من قرغيزستان، كان المشتبه بهم الذين اعتقلوا في ألمانيا يجمعون أيضًا أموالًا لـ"داعش" منذ أبريل 2022 وحولوها تكرارًا إلى التنظيم في الخارج.
في السياق نفسه، اعتقلت السلطات الهولندية، اليوم، أيضًا اثنين آخرين من المشتبه بهم على صلة بالمجموعة، وهما رجل من طاجيكستان وزوجته من قرغيزستان يقيمان في هولندا منذ 2022.
وذكر ممثلو ادعاء هولنديون في بيان منفصل أن الرجل يشتبه في انتمائه لـ"داعش"، وأنه تلقى أوامر بالتخطيط لشن هجوم، ومع ذلك لم يتم وضع أي خطط بعد.