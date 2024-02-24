حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 29606 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و606 شهداء، و69 ألفاً و737 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.