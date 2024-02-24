حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 29606 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و606 شهداء، و69 ألفاً و737 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في منشورٍ أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت: في اليوم الـ 141 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.