"موديز".. حرب غزة تتسبّب بأول تخفيض للتصنيف السيادي للاحتلال على الإطلاق

وقالت موديز في بيان، وفق "سكاي نيوز عربية": "في حين أن الحرب في غزة قد تتراجع أو تتوقّف فإنه لا يوجد حاليًّا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدًا من شأنها استعادة الأمن بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".